Вандалы испортили граффити с Бодровым в Петербурге

"Что касается Сергея Бодрова, 20 лет спустя — и вот память о нем. Здесь и сейчас", — сказал Бурж.

Решение о восстановлении граффити пока не принято, добавил руководитель HoodGraff.

По информации СМИ, вандалы сделали на изображении надпись красной краской.

Первое граффити в Санкт-Петербурге с изображением Сергея Бодрова-младшего и подписью "В чем сила, брат?" было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции у Александро-Невской Лавры. В 2018 году вандалы испортили граффити, сделав на нем надпись. В сентябре 2019 года авторы нарисовали на прежнем месте новый портрет Бодрова.