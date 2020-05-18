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Вандалы снова испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Вандалы испортили граффити с Бодровым в Петербурге
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.Ру»
Вандалы испортили знаменитое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя стрит-арт-проекта HoodGraff Артема Буржа.
"Что касается Сергея Бодрова, 20 лет спустя — и вот память о нем. Здесь и сейчас", — сказал Бурж.
Решение о восстановлении граффити пока не принято, добавил руководитель HoodGraff.
По информации СМИ, вандалы сделали на изображении надпись красной краской.
Первое граффити в Санкт-Петербурге с изображением Сергея Бодрова-младшего и подписью "В чем сила, брат?" было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции у Александро-Невской Лавры. В 2018 году вандалы испортили граффити, сделав на нем надпись. В сентябре 2019 года авторы нарисовали на прежнем месте новый портрет Бодрова.
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Происшествия , Данила Багров , Сергей Бодров , РИА Новости , Санкт-Петербург
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