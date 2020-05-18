Опубликовано видео крушения самолета ВВС Канады 

Появилось видео , на котором запечатлено крушение самолета пилотажной группы ВВС Канады Snowbirds близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия. Ролик опубликовало канадское издание NNL.

На кадрах можно увидеть совместный полет двух самолетов пилотажной группы. В определнный момент один из них уходит в сторону и летит вверх, а затем падает вниз.

В ВВС Канады уведомили, что судьба экипажа пока неизвестна.

Однако телеканал Global News со ссылкой на очевидца сообщает, что воздушное судно упало почти сразу после взлета. По его словам, пилот успел катапультироваться.