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В США расстреляли участников поминальной службы 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
В США расстреляли участников поминальной службы
Фото: Reuters
В американском штате Луизиана произошла стрельба во время поминальной службы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранителей.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 16 мая, в городе Богалуса. Ранения получили 13 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют происшествие. Подозреваемый пока не задержан.
В марте сообщалось, что жители США запаниковали из-за распространения коронавируса и стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания».
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , США , МВД
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