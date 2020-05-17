В США расстреляли участников поминальной службы 

В американском штате Луизиана произошла стрельба во время поминальной службы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 16 мая, в городе Богалуса. Ранения получили 13 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют происшествие. Подозреваемый пока не задержан.

В марте сообщалось, что жители США запаниковали из-за распространения коронавируса и стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания».