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В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа 

Lenta.ru 26 минут назад
Жители Нижегородской области обнаружили в лесу свалку вакцин от гриппа. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».
На опубликованных кадрах видны десятки коробок, в которых находится препарат «Совигрипп». По словам авторов видео, в картонных упаковках находятся и другие препараты для вакцинации.
По данному факту региональный Минздрав уже начал проверку. Как сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов, сейчас устанавливается медицинская организация, в которую были поставлены препараты. Это будет сделать очень просто, уверен министр. По его словам, неиспользованную вакцину должны были утилизировать, но никаких указаний на ее утилизацию ведомство в этом году не давало.
Утилизация подобным образом является нарушением, уточнил Мелик-Гусейнов.
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Происшествия , Видео , Минздрав РФ , Нижегородская Область
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