В российском лесу обнаружили свалку вакцин от гриппа 

Жители Нижегородской области обнаружили в лесу свалку вакцин от гриппа. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

На опубликованных кадрах видны десятки коробок, в которых находится препарат «Совигрипп». По словам авторов видео, в картонных упаковках находятся и другие препараты для вакцинации.

По данному факту региональный Минздрав уже начал проверку. Как сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов, сейчас устанавливается медицинская организация, в которую были поставлены препараты. Это будет сделать очень просто, уверен министр. По его словам, неиспользованную вакцину должны были утилизировать, но никаких указаний на ее утилизацию ведомство в этом году не давало.

Утилизация подобным образом является нарушением, уточнил Мелик-Гусейнов.