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«*** на карантин»: в кальянной Краснодара устроили вечеринку 

Майк Габриелян 1 час назад
В Краснодаре крае молодежь массово нарушила режим самоизоляции и провела вечеринку в кальянной под нецензурным лозунгом «*** [плевать] на карантин».
Ролик, снятый в одной из кальянных Краснодара, опубликовали в соцсетях. На кадрах молодые люди нарочито открыто курят в заведении и танцуют.
Массовая вечеринка в Москве попала на видео
Полиция начала проверку по данному факту, сообщает «Подъём» со ссылкой на краевое управление МВД.
«По факту видеозаписи проводится проверка. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего», — сказали в полиции.
По данным на 17 мая, в Краснодарском крае 2605 выявленных случаев заболевания коронавирусом с момента пандемии. По этому показателю регион входит в первую десятку в России (8 место).
В крае зафиксировано 25 летальных исходов. За последние сутки вирус нашли у 95 человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России за сутки выявлено 9709 новых случаев коронавируса.
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Происшествия , Видео , МВД , Краснодар
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