Краснодаре крае молодежь массово нарушила режим самоизоляции и провела вечеринку в кальянной под нецензурным лозунгом «*** [плевать] на карантин».

Ролик, снятый в одной из кальянных Краснодара, опубликовали в соцсетях. На кадрах молодые люди нарочито открыто курят в заведении и танцуют.

Полиция начала проверку по данному факту, сообщает «Подъём» со ссылкой на краевое управление МВД.

«По факту видеозаписи проводится проверка. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего», — сказали в полиции.

По данным на 17 мая, в Краснодарском крае 2605 выявленных случаев заболевания коронавирусом с момента пандемии. По этому показателю регион входит в первую десятку в России (8 место).

В крае зафиксировано 25 летальных исходов. За последние сутки вирус нашли у 95 человек.