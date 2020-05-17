Россиянин постирал кота в машинке и снял видео

Житель города Энгельса Саратовская область ) специально для эффектного видео для соцсетей постирал маленького кота в стиральной машине и серьезно покалечил бедное беззащитное животное.

Публикация о живодере из Энгельса появилась в сообществе «Плохие новости» «ВКонтакте». По данном факту сотрудники полиции Энгельса инициировали проведение проверки, сообщает ИА «Регион 64».

— Пьяный 37-летний мужчина решил снять эффектное видео, для чего постирал кота. По нашим данным, животное получило многочисленные травмы. Надеемся, правоохранители заинтересуются историей и будет возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — написал автор поста Дамир Ахметсафин.

К публикации приложены кадры, на которой под музыку полосатый кот вместе с вещами стирается в машинке вместе с вещами. Животное пытается понять, что происходит, увидеть, что за стеклом, но только падает — снова и снова.

По этическим соображениям мы не публикуем данное видео с жестоким издевательством над беззащитным животным. И при этом очень надеемся, что живодер понесет соответствующее наказание за свои деяния.