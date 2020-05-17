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Житель Энгельса постирал кота в машинке и снял это на видео 

Ugpressa.ru 33 минуты назад
Россиянин постирал кота в машинке и снял видео
Фото: РИА Новости
Житель города Энгельса (Саратовская область) специально для эффектного видео для соцсетей постирал маленького кота в стиральной машине и серьезно покалечил бедное беззащитное животное.
Публикация о живодере из Энгельса появилась в сообществе «Плохие новости» «ВКонтакте». По данном факту сотрудники полиции Энгельса инициировали проведение проверки, сообщает ИА «Регион 64».
— Пьяный 37-летний мужчина решил снять эффектное видео, для чего постирал кота. По нашим данным, животное получило многочисленные травмы. Надеемся, правоохранители заинтересуются историей и будет возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», — написал автор поста Дамир Ахметсафин.
К публикации приложены кадры, на которой под музыку полосатый кот вместе с вещами стирается в машинке вместе с вещами. Животное пытается понять, что происходит, увидеть, что за стеклом, но только падает — снова и снова.
По этическим соображениям мы не публикуем данное видео с жестоким издевательством над беззащитным животным. И при этом очень надеемся, что живодер понесет соответствующее наказание за свои деяния.
«По изложенным в публикации фактам проводится проверка. Устанавливается личность автора видео и сам факт события», — сообщила ИА «Регион 64» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Саратовской области Анастасия Захарова.
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Происшествия , Анастасия Захарова , МВД , ИА "Регион64" , Саратовская Область , Энгельс
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