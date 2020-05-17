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В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв 

Lenta.ru и ещё 18 36 минут назад
В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
Фото: Reuters
Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города. Позже по неизвестной причине произошел взрыв.
Отмечается, что состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуируют при помощи вертолетов. На данный момент пожар локализован.
В здании располагался бизнес по производству «бутанового медового масла», процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ, подчеркнули в агентстве.
Ранее сообщалось о сильном взрыве неизвестного происхождения, который произошел в американском городе Хьюстон (штат Техас). Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как в воздух взмывает огонь, после чего камеру разворачивает в другую сторону взрывной волной.
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Происшествия , Лос-Анджелес
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