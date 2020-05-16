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Охранник порезал коллегу в детской больнице Петербурга 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Охранник порезал коллегу в детской больнице Петербурга
Фото: News.ru
В детской больнице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошла драка двух охранников. Одного из них увезли в реанимацию.
Как сообщают «Невские новости», инцидент произошёл в 1:40 16 мая. Один из мужчин нанёс второму ножевые ранения. Полицию вызвала сотрудница медучреждения.
Агрессором оказался 50-летний уроженец Волгоградской области. Он задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее жителя Петербурга порезали в автобусе. Пострадавший вступил в конфликт с кондуктором. На помощь последнему пришёл мужчина, который ударил пассажира складным ножом в шею. Злоумышленник был задержан.
NEWS.ru писал, что в Москве зарезали мужчину ударом в пах. Убийство произошло на юго-западе столицы. Рядом с трупом нашли несколько ножей и женскую серёжку. Об этом сообщал «Регион Online».
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Происшествия , Криминал , Пожары , Санкт-Петербург
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