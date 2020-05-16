Провокаторы на сайте «Бессмертного полка» раскаялись

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Опубликовавшие фото лидеров Третьего рейха в онлайн-акции «Бессмертный полк» россияне раскаялись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«Раскаиваюсь, вину признаю полностью», — сказал он.

Два других подозреваемых — Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска — также признались, что разместили фото нацистов и их соратников, включая российского коллаборациониста Андрея Власова . Своим мотивом они назвали желание пошутить, что, по их же словам, не удалось.

Ранее Следственный комитет установил личности причастных к попытке публикации на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии. В отношении названных россиян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В ходе предварительного следствия также установлены другие эпизоды преступлений, к которым причастны граждане ряда стран, в частности Украины и Эстонии.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера . При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В. М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» опубликовали анкету с фотографией фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко, подозреваемых вычислили по IP-адресам. В ведомстве считают, что целью подозреваемых было одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.