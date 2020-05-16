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СМИ: в Греции четыре человека погибли во время поиска сокровищ 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Греции при поиске сокровищ погибли четыре человека
Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis
Четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет погибли в пещере под городом Лутраки в Греции во время поиска сокровищ, сообщает местное издание Loutraki365.
Город находится на берегу Коринфского залива, в 90 километрах от Афин, он с древности известен термальными источниками.
Инцидент произошел в районе Карбунари. О том, что в пещере найдены тела четырех мужчин, в полицию сообщила женщина, как выяснилось позднее, жена одного из погибших.
Пожарные рано утром подняли тела погибших.
"До сих пор неизвестна причина смерти. Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода", — пишет издание.
Пожарная служба Греции без подробностей сообщила, что в операции по подъёму тел участвовал 21 пожарный и пять машин.
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Происшествия , В мире , Греция , Лутраки
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