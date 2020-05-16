«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве

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«Им было плевать». Очевидец — об устроивших нелегальные гонки в ТиНАО стритрейсерах 

Москва24 и ещё 1 48 минут назад
Очевидец рассказал Москве 24 о том, как вели себя гонщики, устроившие ночью нелегальный заезд в ТиНАО.
Мужчина пытался сказать собравшимся, чтобы они уезжали, однако они его не послушали.
"Они сказали, что просто приехали. Потом, вижу, пробуксовки там. Нам, говорят, плевать", — рассказал очевидец.
Ранее сообщалось о том, что горожане собрались за аэропортом Внуково для проведения дрифт-вечеринки. Местом старта было выбрано местное кладбище.
Известно, что нарушители самоизоляции перекрыли действующую трассу, из-за этого не мог проехать общественный транспорт.
Уточнялось, что дорога была перекрыта в районе, где находится одна из крупнейших в стране больниц для пациентов с коронавирусом.
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Происшествия , Видео , Международный аэропорт Внуково , Москва
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