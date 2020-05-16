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«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве 

Майк Габриелян и ещё 2 30 минут назад
В Москве стритрейсеры из золотой молодёжи перекрыли ночью действующую трассу вблизи больницы в Коммунарке и аэропорта Внуково. Общественный транспорт не мог проехать, гонщики отвечали, что «им плевать». Об инциденте сообщает Москва 24 со ссылкой на очевидца.
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Мужчина пытался сказать собравшимся, чтобы они уезжали, однако они его не послушали.
«Они сказали, что просто приехали. Потом, вижу, пробуксовки там. Нам, говорят, плевать», — рассказал очевидец.
Для старта было выбрано кладбище за аэропортом. Также ради дрифт-вечеринки организаторы перекрыли действующую трассу. Общественному транспорту пришлось ждать, когда закончатся нелегальные гонки. Кроме того, дорога оказалась перекрыта в районе, где находится одна из крупнейших в стране больниц для пациентов с коронавирусом.
Отметим, что в России до сих пор нет законов, запрещающих гонки в городах. ГИБДД вынуждена применять к ним те же статьи, что и к обычным водителям. Поэтому в крупных городах ночные стритрейсеры чувствуют себя вольготно, невзирая на режимы самоизоляции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме раскритиковали инициативу ГИБДД увеличить штраф за превышение скорости.
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Происшествия , Видео , Другое , Международный аэропорт Внуково , Госдума , ГИБДД , Москва
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