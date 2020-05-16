«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве 

Москве стритрейсеры из золотой молодёжи перекрыли ночью действующую трассу вблизи больницы в Коммунарке и аэропорта Внуково . Общественный транспорт не мог проехать, гонщики отвечали, что «им плевать». Об инциденте сообщает Москва 24 со ссылкой на очевидца.

Мужчина пытался сказать собравшимся, чтобы они уезжали, однако они его не послушали.

«Они сказали, что просто приехали. Потом, вижу, пробуксовки там. Нам, говорят, плевать», — рассказал очевидец.

Для старта было выбрано кладбище за аэропортом. Также ради дрифт-вечеринки организаторы перекрыли действующую трассу. Общественному транспорту пришлось ждать, когда закончатся нелегальные гонки. Кроме того, дорога оказалась перекрыта в районе, где находится одна из крупнейших в стране больниц для пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в России до сих пор нет законов, запрещающих гонки в городах. ГИБДД вынуждена применять к ним те же статьи, что и к обычным водителям. Поэтому в крупных городах ночные стритрейсеры чувствуют себя вольготно, невзирая на режимы самоизоляции.