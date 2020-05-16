Умер заразившийся коронавирусом врач

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Заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы №31 в Санкт-Петербурге Виктор Парафило умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщается на сайте медучреждения.

Ему был 71 год.

Городская клиническая больница №31

В сообщении отмечается, что Парафило стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге. За время его работы удалось поставить верный диагноз во многих сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию.

"Он без сомнений взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам", — пишут коллеги доктора.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.