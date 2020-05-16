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В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом 

РИА Новости 8 минут назад
Умер заразившийся коронавирусом врач
Фото: РИА Новости
Заведующий отделением лучевой диагностики городской клинической больницы №31 в Санкт-Петербурге Виктор Парафило умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщается на сайте медучреждения.
Ему был 71 год.
Городская клиническая больница №31
В сообщении отмечается, что Парафило стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге. За время его работы удалось поставить верный диагноз во многих сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию.
"Он без сомнений взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам", — пишут коллеги доктора.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 262 тысячи, 2418 человек скончались, более 58 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Общество , Санкт-Петербург
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