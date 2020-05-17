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Землетрясение произошло у берегов Камчатки 

Москва24 и ещё 3 40 минут назад
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Фото: ТАСС
Магнитуда природного явления составила 3,6, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
Отмечается, что сейсмособытие произошло в воскресенье утром на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Его очаг залегал на глубине 288 километров.
Эпицентр подземных толчков расположился на суше в 54 километрах от населенного пункта. В жилых регионах землетрясение не ощущалось.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушения зафиксировано не было.
Ранее сильный подземный толчок произошел на востоке Таджикистана. Магнитуда природного явления составила 4–5. В результате землетрясения никто не пострадал, подземные толчки разрушений не спровоцировали.
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Происшествия , Землетрясение , РАН , Интерфакс
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