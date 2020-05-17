Землетрясение произошло у берегов Камчатки 

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Магнитуда природного явления составила 3,6, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук

Отмечается, что сейсмособытие произошло в воскресенье утром на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Его очаг залегал на глубине 288 километров.

Эпицентр подземных толчков расположился на суше в 54 километрах от населенного пункта. В жилых регионах землетрясение не ощущалось.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушения зафиксировано не было.

Ранее сильный подземный толчок произошел на востоке Таджикистана. Магнитуда природного явления составила 4–5. В результате землетрясения никто не пострадал, подземные толчки разрушений не спровоцировали.