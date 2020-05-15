Бортпроводника обвинили в изнасиловании и проиграли

Бортпроводник авиакомпании Virgin Australia New Zealand, которого обвинили в изнасиловании пассажирки, выиграл дело и получил 20 тысяч долларов компенсации. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Инцидент с сотрудником Сеоулумало Лоли (Seaooloumalo Loli) произошел в феврале 2018 года, коллеги выдвинули против него обвинения в июне. По их заверениям, во время полета бортпроводник уединился за занавеской в отсеке для персонала с одной из туристок и надругался над ней.

Их единственным доказательством было то, что они слышали странные шорохи, однако Лоли все отрицал. В результате мужчину все же отстранили от должности, а его дело было передано в суд и предавалось сильной огласке.

Тем не менее, власти решили, что обвинения были необоснованными, и за неимением доказательств закрыли расследование. Кроме того, Лоли была выплачена денежная компенсация за нанесенный моральный ущерб, а также за то, что ему приходилось оставаться безработным в течение нескольких месяцев.

В августе 2019 года пассажирка авиакомпании American Airlines подверглась сексуальным домогательствам со стороны пьяного попутчика на рейсе из Лондона в Даллас. По словам путешественницы, сперва сосед по креслу вел себя адекватно, однако спустя какое-то время начал отпускать в ее адрес пошлые комментарии.