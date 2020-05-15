Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов 

Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Указано, что Чельдиев находится в перечне физлиц «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Включенным в этот список банки отказывают в обслуживании.

Адвокат мужчины Батраз Кульчиев рассказал РИА Новости, что против Чельдиева возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» из-за размещения видеоролика с призывами «выйти на сход 20 апреля».

Несанкционированный митинг состоялся перед зданием правительства Владикавказа 20 апреля. В нём приняли участие около 2 тысяч человек. Через некоторое время в республике возросло число заболевших коронавирусом. Власти связали это с прошедшим митингом.

NEWS.ru писал, что Чельдиев называет пандемию коронавируса выдумкой. Мужчина утверждает, что власти страны хотят закрепостить население.