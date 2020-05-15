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Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов 

News.ru и ещё 2 45 минут назад
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Фото: Вадим Чельдиев/vk.com
Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Указано, что Чельдиев находится в перечне физлиц «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Включенным в этот список банки отказывают в обслуживании.
Адвокат мужчины Батраз Кульчиев рассказал РИА Новости, что против Чельдиева возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» из-за размещения видеоролика с призывами «выйти на сход 20 апреля».
Несанкционированный митинг состоялся перед зданием правительства Владикавказа 20 апреля. В нём приняли участие около 2 тысяч человек. Через некоторое время в республике возросло число заболевших коронавирусом. Власти связали это с прошедшим митингом.
NEWS.ru писал, что Чельдиев называет пандемию коронавируса выдумкой. Мужчина утверждает, что власти страны хотят закрепостить население.
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Комментарии
Происшествия , Шоу-бизнес , Росфинмониторинг , РИА Новости
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