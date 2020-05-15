Беспорядки мигрантов на московском рынке объяснили 

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В администрации агрокластера «Фуд Сити» опровергли информацию о том, что беспорядки на территории торгового комплекса произошли из-за повышения стоимости аренды.

В администрации заявили, что сход торговцев произошел из-за нехватки торговых мест в одном из дресс-доков, однако проблему удалось разрешить.

«В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ "Фуд сити" поступило избыточное количество сезонных продуктов.

Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — сказал представитель агрокластера изданию «Подъем».

По его словам, администрация «Фуд Сити» открыла дополнительные торговые площади, тем самым «исчерпав конфликт и удовлетворив возросший спрос на торговые места».

РИА «Новости» со ссылкой на полицию также сообщает, что собравшиеся на парковке торгового комплекса арендаторы разошлись. В результате беспорядков пострадавших нет.

Ранее «Рамблер» писал, что перед продуктовым рынком «Фуд Сити» собрались сотни мигрантов, протестуя против повышения арендной платы за торговые места.