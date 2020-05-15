В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца

В российском отеле в Сочи нашли тело запытанного до смерти постояльца. Об этом в пятницу, 15 мая сообщает, «Комсомольская правда».

По данным издания, страшную находку в начале мая обнаружил 71-летний владелец заведения. Погибший был 49-летним уроженцем Владимирской области . Он жил в гостинице на первом этаже около трех недель. Регулярно оплачивал свое проживание и ничем не привлекал внимания.

Судя по данным осмотра, перед смертью мужчину жестоко пытали. У него множественные колото-резанные раны, ожоги, в пищеводе обнаружена уксусная кислота. Рядом с телом нашли нож, которым, вероятно, и пытали погибшего, по всюду была разбросана окровавленная одежда.

В настоящее время материалы дела находятся в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

26 февраля сообщалось, что в Москве обнаружили тело молодой женщины, занимавшейся проституцией, которую пытали перед смертью.