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В российском отеле нашли тело запытанного до смерти постояльца 

Lenta.ru 52 минуты назад
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Фото: РИА Новости
В российском отеле в Сочи нашли тело запытанного до смерти постояльца. Об этом в пятницу, 15 мая сообщает, «Комсомольская правда».
По данным издания, страшную находку в начале мая обнаружил 71-летний владелец заведения. Погибший был 49-летним уроженцем Владимирской области. Он жил в гостинице на первом этаже около трех недель. Регулярно оплачивал свое проживание и ничем не привлекал внимания.
Судя по данным осмотра, перед смертью мужчину жестоко пытали. У него множественные колото-резанные раны, ожоги, в пищеводе обнаружена уксусная кислота. Рядом с телом нашли нож, которым, вероятно, и пытали погибшего, по всюду была разбросана окровавленная одежда.
В настоящее время материалы дела находятся в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
26 февраля сообщалось, что в Москве обнаружили тело молодой женщины, занимавшейся проституцией, которую пытали перед смертью.
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Происшествия , Криминал , СКР , Комсомольская правда , Владимирская Область
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