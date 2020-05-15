В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца 

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49-летний гость из Владимирской области жил в отеле на протяжении трех недель. По словам владельца отеля, он исправно платил и вел себя тихо и неприметно.

На теле погибшего обнаружены многочисленные колото-резаные раны, множественные ожоги. В желудке мужчины найдена уксусная кислота.

В номере, где был убит постоялец, повсюду была разбросана окровавленная одежда. Рядом с телом лежал нож.