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В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца 

Вероника Полынина и ещё 1 11 минут назад
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Фото: РИА Новости
В частном отеле в Адлере обнаружено тело постояльца со следами пыток, пишет «Комсомольская правда».
49-летний гость из Владимирской области жил в отеле на протяжении трех недель. По словам владельца отеля, он исправно платил и вел себя тихо и неприметно.
На теле погибшего обнаружены многочисленные колото-резаные раны, множественные ожоги. В желудке мужчины найдена уксусная кислота.
В номере, где был убит постоялец, повсюду была разбросана окровавленная одежда. Рядом с телом лежал нож.
Расследование убийства ведет Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
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Происшествия , Криминал , СКР , Комсомольская правда , Адлер
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