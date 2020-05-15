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Россияне отказались явиться в полицию из-за опасения заразиться коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне отказались явиться в полицию из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Обвиняемые в махинациях россияне отказались явиться в следственное управление УМВД по Северо-Западному административному округу Москвы (СЗАО) из-за опасения заразиться коронавирусом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, следователь планировал предъявить фигурантам уголовного дела о мошенничестве в инвесткомпании обвинение в окончательной редакции. Однако они вместе с защитниками решили, что приходить в полицию небезопасно из-за пандемии. Как отметил адвокат Сергей Ахундзянов, ему известно о заражениях коронавирусом нескольких следователей московской полиции, поэтому он потребовал от следствия перенести встречу до окончания режима «повышенной готовности» или гарантировать ему и его клиенту безопасность при проведении следственных действий. В своем ходатайстве защитник потребовал письменных гарантий от следственного управления УМВД по СЗАО, что там принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. А именно, что на входе в подразделение посетителям измеряют температуру, имеется дозатор с антисептиком для дезинфекции рук, проводится регулярная влажная уборка помещений, соблюдается «социальная дистанция» между следователем и обвиняемым и другими участниками следствия, находящимися в одном кабинете.
Однако следователь в ответ на ходатайство заявил адвокату, что «не обязан что-то гарантировать». Защитник отправил жалобу на него начальнику УМВД по СЗАО, прокуратуру, Роспотребнадзор и Адвокатскую палату Москвы. Ахундзянов и его доверитель, а также другие фигуранты дела сообщили следователю, что находятся в самоизоляции, не желают нарушать установленные нормы, поэтому не могут явиться к нему на следственные действия.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , МВД , Москва
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