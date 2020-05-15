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У российского самолета вырвало дверь после посадки в Лиссабоне 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
У пассажирского самолета вырвало дверь после посадки
Фото: ТАСС
После приземления самолета авиакомпании Nord Wind, выполнявшего рейс Москва-Лиссабон, по ошибке стюарда оказалась повреждена дверь воздушного суда. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным издания, после посадки к самолету подогнали трап, по которому поднялся представитель авиакомпании и постучал. Один из стюардов, открывая дверь, забыл перевести ручку в положение «disarmed» и привел в действие систему развертывания надувного трапа. Дверь самолета была вырвана.
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги
В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров на борту судна не было, так как самолет выполнял грузовой рейс, сообщает телеканал.
Как писал «Рамблер», в феврале авиалайнер, выполнявший рейс «Москва — Бангкок» с пассажирами на борту вернулся в столицу из-за того, что в кабине пилотов треснуло лобовое стекло. Приземление прошло без происшествий.
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Происшествия , Лиссабон
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