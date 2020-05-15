Скандал с «супертелочкой» получил продолжение 

Краснодарский краевой суд досрочно прекратил полномочия мирового судьи Елены Переверзевой после скандала с тостом за «супертелочку», передает «Деловая Газета. Юг».

После проверки видеозаписи поведение Переверзевой было признано умаляющим авторитет судебной власти и причиняющим ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

В качестве дисциплинарного взыскания суд лишил Переверзеву полномочий мирового судьи и квалификационного ранга. В пресс-службе Краснодарского краевого суда отметили, что Переверзева сама подавала прошение об отставке, но оно было отклонено.

Как сообщал «Рамблер», скандал с Еленой Переверзевой разгорелся в апреле, когда в Сети появилось видео, на котором судья провозглашает тост в свою честь, называя себя в том числе «супертелочкой» и «сексуальной кошечкой». Также в поздравлении использовалась нецензурная лексика.