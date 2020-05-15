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Скандал с «супертелочкой» получил продолжение 

Вероника Полынина и ещё 3 15 минут назад
Краснодарский краевой суд досрочно прекратил полномочия мирового судьи Елены Переверзевой после скандала с тостом за «супертелочку», передает «Деловая Газета. Юг».
После проверки видеозаписи поведение Переверзевой было признано умаляющим авторитет судебной власти и причиняющим ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.
В качестве дисциплинарного взыскания суд лишил Переверзеву полномочий мирового судьи и квалификационного ранга. В пресс-службе Краснодарского краевого суда отметили, что Переверзева сама подавала прошение об отставке, но оно было отклонено.
Судью проверяют из-за скандального ролика
Как сообщал «Рамблер», скандал с Еленой Переверзевой разгорелся в апреле, когда в Сети появилось видео, на котором судья провозглашает тост в свою честь, называя себя в том числе «супертелочкой» и «сексуальной кошечкой». Также в поздравлении использовалась нецензурная лексика.
Происшествия , Видео
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