Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Елены Переверзевой, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Поводом для такого решения послужила видеозапись с участием судьи, которая была размещена в социальных сетях. На видео судья выражалась нецензурной лексикой.

«Анализ данных, приведенных в ходе заседания, позволил сделать вывод о том, что мировым судьей допущены нарушения норм Закона «О статусе судей в РФ» и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности», — говорится в сообщении суда.

Также отмечается, что сама судья подала в коллегию прошение об отставке, однако оно было отклонено. На мирового судью Переверзеву за дисциплинарный проступок наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7 квалификационного класса.