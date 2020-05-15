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На Кубани судью уволили за видео с нецензурным текстом 

Деловая газета. Юг и ещё 2 36 минут назад
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи судебного участка № 181 Новокубанского района Елены Переверзевой, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Поводом для такого решения послужила видеозапись с участием судьи, которая была размещена в социальных сетях. На видео судья выражалась нецензурной лексикой.
«Анализ данных, приведенных в ходе заседания, позволил сделать вывод о том, что мировым судьей допущены нарушения норм Закона «О статусе судей в РФ» и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности», — говорится в сообщении суда.
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Также отмечается, что сама судья подала в коллегию прошение об отставке, однако оно было отклонено. На мирового судью Переверзеву за дисциплинарный проступок наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7 квалификационного класса.
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Происшествия , Видео , Краснодарский Край
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