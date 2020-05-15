Россиянку обвинили в приставании к детдомовцам 

27-летнюю сотрудницу администрации города Городец обвинили в приставании к местным воспитанникам детcкого дома, сообщает Telegram-канал Life Shot. Следователи проверяют информацию, однако работы девушку уже лишили.

Примечательно, что подростки сами заявили о повышенном интересе к ним соцработницы. Одному из них девушка якобы подарила недорогой смартфон и футболку. Когда руководство детдома потребовало воспитанника отчитаться о происхождении вещей, он «сдал» свою возрастную поклонницу, отметив, что она к нему еще и приставала. В результате девушку отстранили от работы.

Впрочем, после этого об ухаживаниях соцработницы заявил другой воспитанник. Он подчеркнул, что его связывают близкие отношения с 27-летней сотрудницей администрации. Они якобы вместе ходили в церковь, в больницу, на кладбище. После того, как парень заявил, что влюблен в девушку, делом заинтересовались следователи. На допросе она подчеркнула, что оказывала знаки внимания детдомовцам из жалости.

В настоящее время информация об отношениях соцработницы с подростками проверяется. Известно, что у нее есть двое маленьких детей.