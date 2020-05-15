Независимый технический эксперт Юрий Антипов обратил внимание на «нумерологию» катастроф рейсов MH17 и МН370. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Антипов отметил, что номера рейсов совпадают с датами, в которые произошли катастрофы

«Рейс МН17 был взорван 17 июля. Рейс МН370. Самолёт пропал 8 марта. Но в Европе и США было ещё 7 марта. Март. Третий месяц», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17) авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.

Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой.

Другой Boeing 777 той же авиакомпании (рейс МН370) исчез 8 марта 2014 года, выполняя рейс из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек. В авиакомпании заявили, что самолет потерпел крушение в южной части Индийского океана.