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Источник: подозреваемый в изнасиловании в Ногинске служил в Росгвардии 

РИА Новости 3 часа назад
Росгвардейца заподозрили в групповом изнасиловании
Фото: РИА Новости
Один из трех подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки в подмосковном Ногинске — бывший сотрудник Росгвардии, уволенный за проступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
О задержании трех мужчин, подозреваемых в изнасиловании, накануне сообщил подмосковный главк СК. По предварительным данным, 12 мая они насильно посадили несовершеннолетнюю девушку в машину и увезли в лесной массив, где изнасиловали ее и совершили "насильственные действия сексуального характера".
"Мужчина на момент преступления, в котором он подозревается, уже был уволен по отрицательным мотивам за дисциплинарный проступок", — заявил собеседник агентства.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Ногинск
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