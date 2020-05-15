Росгвардейца заподозрили в групповом изнасиловании

Один из трех подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки в подмосковном Ногинске — бывший сотрудник Росгвардии, уволенный за проступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
О задержании трех мужчин, подозреваемых в изнасиловании, накануне сообщил подмосковный главк СК. По предварительным данным, 12 мая они насильно посадили несовершеннолетнюю девушку в машину и увезли в лесной массив, где изнасиловали ее и совершили "насильственные действия сексуального характера".
"Мужчина на момент преступления, в котором он подозревается, уже был уволен по отрицательным мотивам за дисциплинарный проступок", — заявил собеседник агентства.