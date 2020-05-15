Ребенок напился отцовской водки и умер

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа восьмилетний мальчик напился отцовской водки и умер от отравления. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, мальчика доставили в Гыданскую участковую больницу около шести утра 14 мая. Его положили в реанимационное отделение, но врачам не удалось его спасти.

Как выяснили следователи, накануне вечером его отец принес домой водку и оставил ее в легкодоступном месте. Оставшись один, мальчик выпил алкоголь «в значительном количестве».

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

В январе у восьмимесячного младенца из Подмосковья в крови обнаружили психотропные препараты, так называемые спайсы. Ребенка доставили в больницу в коме. В крови отца ребенка запрещенных веществ не нашли.