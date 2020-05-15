Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео 

Правоохранители обнародовали видеозапись следственного мероприятия, в ходе которого свидетели дали показания против Быкова. Они сообщили следствию, что бывший народный избранник после совершенного на него покушения попросил их убить своих обидчиков. Сам же Быков отрицает все сказанное свидетелями на очной ставке, ссылаясь на давность события.