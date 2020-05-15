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Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Следственный комитет предъявил обвинения экс-депутату Заксобрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову. Бизнесмен обвиняется в организации двойного убийства жителей Красноярска Войтенко и Наумова в 1994 году.
Правоохранители обнародовали видеозапись следственного мероприятия, в ходе которого свидетели дали показания против Быкова. Они сообщили следствию, что бывший народный избранник после совершенного на него покушения попросил их убить своих обидчиков. Сам же Быков отрицает все сказанное свидетелями на очной ставке, ссылаясь на давность события.
Происшествия , Видео , Криминал , Анатолий Быков , СКР , Красноярск , Красноярский Край
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