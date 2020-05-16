Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный сообщил о «минировании» всех аэропортов Москвы 

Москва24 и ещё 14 1 час назад
В Москве «заминировали» все аэропорты
Фото: ТАСС
Во все аэропорты Москвы поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы все больницы, все аэропорты и метро", — говорится в сообщении.
При этом правоохранитили заявили, что подобная информация к ним не поступала.
Ранее в Москве "заминировали" все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы. Учреждения продолжили работать в штатном режиме, на местах были организованы проверки.
В Москве "заминировали" Домодедово, больницы и метро
Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станция метро. Все угрозы оказались ложными.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Москва24: последние новости
Стритрейсеры устроили нелегальные ночные гонки в ТиНАО Стритрейсеры устроили нелегальные ночные гонки в ТиНАО На Кубани лишили полномочий судью, которая называла себя "супертелочкой" На Кубани лишили полномочий судью, которая называла себя "супертелочкой" РФ обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу РФ обжаловала решение суда Гааги по ЮКОСу
Происшествия , Новости Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Названы самые востребованные профессии будущего
Названы самые востребованные профессии будущего
Захарову после скандала назвали идеальным чиновником
Захарову после скандала назвали идеальным чиновником
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение