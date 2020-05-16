В Москве «заминировали» все аэропорты

Во все аэропорты Москвы поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Неизвестный позвонил и сказал, что якобы в Москве заминированы все больницы, все аэропорты и метро", — говорится в сообщении.

При этом правоохранитили заявили, что подобная информация к ним не поступала.

Ранее в Москве "заминировали" все станции метро, родильные дома и инфекционные больницы. Учреждения продолжили работать в штатном режиме, на местах были организованы проверки.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станция метро. Все угрозы оказались ложными.