Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы 

Снимавшая унижения детей на видео сотрудница детского социального приюта города Уфы теперь сама попала в кадр. Следственный комитет России опубликовал видео допроса 22-летней работницы воспитательного учреждения, в отношении которой возбуждено уголовное дело.

Ранее педагог выложила в Сеть записи издевательств над своими подопечными. Девушка оскорбляла матом несовершеннолетних воспитанников приюта, натравливала их друг на друга, а затем снимала драку на камеру.

Теперь же «режиссер» дает объяснения своим неправомерным действиям в кабинете следователя. Как заявляет сама подозреваемая, ситуация с дерущимися детьми ей показалась смешной, и она решила снять ее на видео.