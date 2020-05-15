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Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
Снимавшая унижения детей на видео сотрудница детского социального приюта города Уфы теперь сама попала в кадр. Следственный комитет России опубликовал видео допроса 22-летней работницы воспитательного учреждения, в отношении которой возбуждено уголовное дело.
Ранее педагог выложила в Сеть записи издевательств над своими подопечными. Девушка оскорбляла матом несовершеннолетних воспитанников приюта, натравливала их друг на друга, а затем снимала драку на камеру.
Теперь же «режиссер» дает объяснения своим неправомерным действиям в кабинете следователя. Как заявляет сама подозреваемая, ситуация с дерущимися детьми ей показалась смешной, и она решила снять ее на видео.
Происшествия , Видео , СКР , Уфа
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