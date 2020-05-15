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Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Лобне 

РИАМО и ещё 2 3 часа назад
Боеприпас времен ВОВ нашли в Лобне
Фото: сайт МЧС России по Московской области
В подмосковной Лобне обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, он не представляет угрозы дли людей, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Находку сделали вечером 14 мая по адресу: микрорайон Красная Поляна, Лесная улица.
«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Лобня в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — отмечается на сайте.
Угрозы для населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировали на пятницу.
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