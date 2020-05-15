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Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19 

Вадим Дроздов 9 минут назад
В США у детей и подростков появились симптомы так называемого "мультисистемного воспалительного синдрома". Врачи связывают новый синдром с коронавирусом. Детей с новым диагнозом более сотни. Умерло 3 ребенка. Синдром появляется у детей разного возраста: от грудничкового до подросткового. Основное условие для проявления синдрома — это заражение коронавирусом. Синдром может проявиться как сразу после заражения COVID-19, так и спустя 1-1.5 месяца после. Основные симптомы мультисистемного воспалительного синдрома: высокая температура, сыпь, боль в животе, рвота, покраснение глаз. Даже один из этих симптомов может говорить об этом синдроме.
Происшествия , Видео , США
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