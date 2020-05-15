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Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе 

Вадим Дроздов 27 минут назад
Пандемия коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае и на сегодняшний день затронула практически весь Земной шар, сопровождается на протяжении всего своего развития фейковыми новостями. Самые распространенные версии про появление коронавируса собраны в этом видео.
Фейк 1: коронавируса не существует, симптомов и больных тоже. Существует. Тысячи людей по всему миру подключены к аппаратам ИВЛ.
Фейк 2: коронавирусом можно заболеть от укуса комара, который пил до этого зараженную кровь. Нельзя. Как нельзя заразиться от комара и ВИЧ.
Фейк 3: Вирус оседает на бороде, поэтому лучше ее сбрить. Не оседает.
Фейк 4: 5G-вышки и коронавирус связаны. Не связаны.
Фейк 5: Вирус распространяется по вентиляции. Нет. Вирус находится в биологических жидкостях (слюна, слизь и тд).
Происшествия , Видео , Китай
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