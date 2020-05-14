Белоруса приговорили за кражу колбасы

58-летний, неоднократно судимый злоумышленник воровал колбасу в одном из магазинов Полоцка . Шесть дней подряд он приходил в магазин, брал тележку, клал в нее свой чемодан, бродил по торговому залу, а затем уходил без покупок. Охранники не останавливали посетителя, но продавцов насторожила ситуация. Записи камер видеонаблюдения показали, что «покупатель» прятал в чемодане палки дорогих колбас. Он нанес ущерб более, чем на тысячу белорусских рублей.

На суде вор не признал вину и заявил, что каждый эпизод хищения нужно расценивать как административное правонарушение. Однако суд отправил его в колонию.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области на западе Украины в прошлом судимый за убийство мужчина украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу.