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Россиянин шесть месяцев прожил с трупом любимой 

Экспресс газета 26 минут назад
Россиянин полгода прожил с трупом любимой
Фото: РИА Новости
В Набережных Челнах житель поселка ЗЯБ шесть месяцев прожил с телом своей умершей возлюбленной. Жуткий запах из злосчастной квартиры долгое время не давал покоя соседям 50-летнего мужчины, которые в итоге и обратились с жалобами в полицию.
Правда люди даже не догадывались, что за соседней дверью находится разлагающийся труп, который мужчина заботливо упаковал в мусорный пакет. Оказалось, что тело принадлежало 47-летней сожительнице хозяина квадратных метров. Женщина, по словам возлюбленного, умерла от страшного недуга. Сам же Ромео хотел последовать за второй половиной, но так и не смог решиться на суицид.
Известно, что несчастная скончалась в октябре 2019 года, но вместо похорон мужчина решил просто упаковать ее тело в полиэтиленовый пакет. Правда его версию еще предстоит проверить правоохранителям, которые в праве сомневаться в искренности слов странного челнинца.
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