Россиянин полгода прожил с трупом любимой

В Набережных Челнах житель поселка ЗЯБ шесть месяцев прожил с телом своей умершей возлюбленной. Жуткий запах из злосчастной квартиры долгое время не давал покоя соседям 50-летнего мужчины, которые в итоге и обратились с жалобами в полицию.

Правда люди даже не догадывались, что за соседней дверью находится разлагающийся труп, который мужчина заботливо упаковал в мусорный пакет. Оказалось, что тело принадлежало 47-летней сожительнице хозяина квадратных метров. Женщина, по словам возлюбленного, умерла от страшного недуга. Сам же Ромео хотел последовать за второй половиной, но так и не смог решиться на суицид.

Известно, что несчастная скончалась в октябре 2019 года, но вместо похорон мужчина решил просто упаковать ее тело в полиэтиленовый пакет. Правда его версию еще предстоит проверить правоохранителям, которые в праве сомневаться в искренности слов странного челнинца.