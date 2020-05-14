Росгвардеец и менеджеры изнасиловали студентку в лесу

По данным издания, один из подозреваемых раньше служил в Росгвардии, а двое других работают в Ногинске менеджерами. Трое молодых людей — давние друзья. Сама пострадавшая — студентка первого курса одного из местных колледжей.

Ранее сообщалось, что следователи задержали троих подозреваемых в изнасиловании 16-летней студентки. По данным следствия, 12 мая около одного из домов в Ногинске трое налетчиков насильно посадили девушку в машину и увезли в лесной массив. Там потерпевшую изнасиловали, а также совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.