На завод с загоревшимися аппаратами ИВЛ пришли из СКР

Следователи провели проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимался производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загоревшихся в двух российских больницах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает РИА Новости.

В Москве пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого произошел 9 мая. Погиб один пациент, еще трое пострадали. В Санкт-Петербурге о пожаре в больнице Святого Георгия стало известно 12 мая. Погибли пятеро пациентов.