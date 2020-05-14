Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выпустившем загоревшиеся аппараты ИВЛ заводе началась проверка СКР 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
На завод с загоревшимися аппаратами ИВЛ пришли из СКР
Фото: РИА Новости
Следователи провели проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимался производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загоревшихся в двух российских больницах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает РИА Новости.
Факт проверки агентству подтвердили представители концерна «Радиоэлектронные технологии», в который входит завод.
В Москве пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого произошел 9 мая. Погиб один пациент, еще трое пострадали. В Санкт-Петербурге о пожаре в больнице Святого Георгия стало известно 12 мая. Погибли пятеро пациентов.
Ранее сообщалось, что после происшествий в больницах Росздравнадзор приостановил обращение российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Несмотря на то, что загоревшиеся аппараты были новыми, возгорания, по предварительным данным, произошли из-за короткого замыкания.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом Найдено эффективное лекарство от коронавируса Найдено эффективное лекарство от коронавируса Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Происшествия , СКР , КРЭТ , Росздравнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
11-летняя сирота забеременела от сводного брата
11-летняя сирота забеременела от сводного брата
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение