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В России треснул мост за полмиллиарда рублей 

Lenta.ru 1 час назад
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
Фото: @soliev_tr
Перестроенный за полмиллиарда рублей мост через реку Урух треснул в Северной Осетии через шесть месяцев после возведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.
По информации издания, трещина пошла по одной из полос поста, повреждения появились у края дороги.
Как сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев в своем Instagram-аккаунте, это произошло из-за «переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками». Он пообещал, что вскрытие и укрепление поврежденного участка будет производиться за счет компании-подрядчика.
По данным агентства, мост длиной в 113 метров открылся в конце 2019 года на 78-м километре трассы Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен-2. Деньги на его строительство выделялись из федерального бюджета.
В конце 2019 года жители карельского поселка Сорола оказались отрезаны от внешнего мира из-за сломанного моста, не дождались помощи чиновников и поставили новый на собственные деньги. Местные жители своими силами латали в дыры в старом мосте, пока он совсем не пришел в аварийное состояние. Все это время местная администрация решала, кому принадлежит мост, за счет чьего бюджета делать ремонт.
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Происшествия , Республика Северная Осетия — Алания
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