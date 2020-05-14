В России треснул мост за полмиллиарда рублей 

Перестроенный за полмиллиарда рублей мост через реку Урух треснул в Северной Осетии через шесть месяцев после возведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети.

По информации издания, трещина пошла по одной из полос поста, повреждения появились у края дороги.

Как сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев в своем Instagram-аккаунте, это произошло из-за «переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками». Он пообещал, что вскрытие и укрепление поврежденного участка будет производиться за счет компании-подрядчика.

По данным агентства, мост длиной в 113 метров открылся в конце 2019 года на 78-м километре трассы Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен-2. Деньги на его строительство выделялись из федерального бюджета.

В конце 2019 года жители карельского поселка Сорола оказались отрезаны от внешнего мира из-за сломанного моста, не дождались помощи чиновников и поставили новый на собственные деньги. Местные жители своими силами латали в дыры в старом мосте, пока он совсем не пришел в аварийное состояние. Все это время местная администрация решала, кому принадлежит мост, за счет чьего бюджета делать ремонт.