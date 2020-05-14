Донецке арестовали Леонида Харченко , являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Харченко был арестован еще 11 марта, однако обвинения ему предъявлены по другому уголовному делу. По мнению следствия, он якобы участвовал в незаконном обыске в 2014 году и незаконно хранил оружие.

По словам собеседников издания, арест произвели для того, чтобы изолировать Харченко и исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

«Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», — заявил на условиях анонимности его сослуживец.