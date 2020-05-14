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Арестован ключевой фигурант дела о крушении Boeing МН17 

Артём Кульша и ещё 1 17 минут назад
Ключевой фигурант дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе Леонид Харченко был арестован в Донецке в марте. Об этом сообщает «Би-би-си».
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» был сбит «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17).
Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. Обвиняемыми по делу проходят украинец Леонид Харченко и россияне Олег Пулатов, Игорь Стрелков и Сергей Дубинский. В первой половине марта суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела.
11 марта, как рассказали «Би-би-си» осведомленные собеседники, Харченко был задержан в Донецке властями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В тот же день он был арестован и помещен в следственный изолятор (СИЗО) Министерства юстиции ДНР. 8 мая арест был продлен на два месяца.
«Обвинения смешные — участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия», — сообщил один из собеседников издания.
По мнению другого, таким образом власти ДНР пытаются исключить похищение Харченко специальными службами Украины.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Украина , Донецк
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