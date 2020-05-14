Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской 

В жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар. Как видно на записи с места ЧП, огнем охвачены несколько балконов здания, расположенных на 4, 5 и 6 этажах. В данный момент проводится эвакуация жителей дома.

По последним данным, погиб один человек. Его тело было обнаружено внутри одной из квартир. Кроме того, есть пострадавшие, об их состоянии пока ничего не сообщается. Причиной возникновения возгорания, по неподтвержденным данным, мог стать непотушенный окурок сигареты. Все обстоятельства происшествия уточняются.