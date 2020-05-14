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Людей эвакуируют из дома на Фрунзенской набережной из-за пожара на балконах 

Агентство «Москва» и ещё 3 14 минут назад
Эвакуацию людей проводят в жилом доме на Фрунзенской набережной из-за возгорания балконов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«В жилом доме на Фрунзенской набережной загорелись балконы. Люди просят о помощи, в здании началась эвакуация», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, возгорание происходит на четвертом и пятом этажах по адресу Фрунзенская набережная, д. 32. «В настоящее время пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания, сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , АГН "Москва"
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