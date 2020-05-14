Эвакуацию людей проводят в жилом доме на Фрунзенской набережной из-за возгорания балконов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«В жилом доме на Фрунзенской набережной загорелись балконы. Люди просят о помощи, в здании началась эвакуация», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, возгорание происходит на четвертом и пятом этажах по адресу Фрунзенская набережная, д. 32. «В настоящее время пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания, сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.