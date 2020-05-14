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Раскрыта причастность вора в законе Вити Пана к похищениям и пыткам россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта причастность Вити Пана к пыткам россиян
Фото: видео ПРАЙМ КРАЙМ / Youtube
В Курске завершено расследование уголовного дела в отношении 19 членов преступной группы Виктора Панюшина, известного в криминальных кругах как Витя Пан. Раскрыта причастность вора в законе к похищениям и пыткам россиян. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, в сентябре 2000 года Виктор Панюшин получил статус «вора в законе» и вместе с ним влияние в преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей. Он создал преступное сообщество из двух подразделений. Одно, действуя на территории Белгородской области, совершало экономические преступления. Второе структурное подразделение действовало в Курской области совершая преступления, связанные с применением физического насилия.
В период с 21 июня 2012 года по 22 марта 2017 года группировка организовала несколько подпольных казино с игровым оборудованием на территории Белгорода, а также с помощью мошеннических действий в сфере недвижимости похитила девять миллионов рублей у граждан. Кроме того на территории Курской области бандиты Вити Пана похитили двух человек у которых вымогали деньги, подвергая их избиениям и пыткам.
В настоящее время 12 уроженцам Курска и 7 жителям Белгорода предъявлены обвинения. Лидер преступного сообщества Виктор Панюшин задержан на территории Украины. Решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации
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Происшествия , СКР , Курск
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