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Домработник угнал два автомобиля у чемпиона мира по дзюдо 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Домработник угнал две машины у чемпиона мира по дзюдо
Фото: globallookpress.com
У обладателя титулов чемпиона мира, Европы и России по дзюдо и самбо, 35-летнего Алексея Леденёва бывший домработник забрал два автомобиля и исчез. 53-летний Игорь Викторович работал в доме дзюдоиста на Рублёвке три года, был водителем для Алексея и его семьи, выполнял различные поручения.
У меня к нему было большое доверие, я ему денег дал, чтобы он купил машину для личного пользования, ездил на ней по своим делам. А он мне из зарплаты потихоньку их возвращал, — рассказал KP.RU Леденёв.
Однако Игорь Викторович неожиданно бесследно исчез со своей и служебной машинами, и отключил телефон. Известный спортсмен написал заявление в полицию, он подозревает домработника также в краже драгоценностей из дома.
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы был угнан кроссовер Nissan Pathfinder, принадлежащий Богородице-Рождественскому монастырю. В совершении преступления подозревается охранник. В полицию обратился помощник настоятельницы, который сообщил, что охранник монастыря забрал автомобиль Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей и был куплен для нужд монастыря. В настоящий момент стражи порядка ведут розыск подозреваемого. Последний раз по камерам автомобиль был зафиксирован на Ленинградском шоссе.
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Происшествия , Другое , Комсомольская правда
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