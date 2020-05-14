Домработник угнал две машины у чемпиона мира по дзюдо

У обладателя титулов чемпиона мира, Европы и России по дзюдо и самбо, 35-летнего Алексея Леденёва бывший домработник забрал два автомобиля и исчез. 53-летний Игорь Викторович работал в доме дзюдоиста на Рублёвке три года, был водителем для Алексея и его семьи, выполнял различные поручения.

У меня к нему было большое доверие, я ему денег дал, чтобы он купил машину для личного пользования, ездил на ней по своим делам. А он мне из зарплаты потихоньку их возвращал, — рассказал KP.RU Леденёв.

Однако Игорь Викторович неожиданно бесследно исчез со своей и служебной машинами, и отключил телефон. Известный спортсмен написал заявление в полицию, он подозревает домработника также в краже драгоценностей из дома.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы был угнан кроссовер Nissan Pathfinder, принадлежащий Богородице-Рождественскому монастырю. В совершении преступления подозревается охранник. В полицию обратился помощник настоятельницы, который сообщил, что охранник монастыря забрал автомобиль Nissan Pathfinder, который стоит около 2,5 млн рублей и был куплен для нужд монастыря. В настоящий момент стражи порядка ведут розыск подозреваемого. Последний раз по камерам автомобиль был зафиксирован на Ленинградском шоссе.