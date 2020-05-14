Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица 

США полицейские устроили погоню за пьяным водителем, в салоне которого находился ребенок. ЧП произошло в штате Орегон 10 апреля, полиция опубликовала запись инцидента.

Мужчина отказывался подчиниться указаниям стражей порядка и пытался уйти от преследования. Несколько полицейских экипажей гнались за водителем, но остановить его удалось лишь после того, как на дороге растянули шипы. Тем не менее злоумышленник отказался покинуть свой джип и открыл по представителям правопорядка огонь, тем пришлось отстреливаться в ответ. В ходе перестрелки нарушитель был убит.

Установлено, что мужчина похитил своего ребенка из семьи. Оказывая сопротивление, он произвел 36 выстрелов по машинам правоохранителей. В ходе разбирательства жюри присяжных оправдало их действия, а окружного полицейского освободили от уголовного преследования за убийство.