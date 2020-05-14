Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США полицейские устроили погоню за пьяным водителем, в салоне которого находился ребенок. ЧП произошло в штате Орегон 10 апреля, полиция опубликовала запись инцидента.
Мужчина отказывался подчиниться указаниям стражей порядка и пытался уйти от преследования. Несколько полицейских экипажей гнались за водителем, но остановить его удалось лишь после того, как на дороге растянули шипы. Тем не менее злоумышленник отказался покинуть свой джип и открыл по представителям правопорядка огонь, тем пришлось отстреливаться в ответ. В ходе перестрелки нарушитель был убит.
Установлено, что мужчина похитил своего ребенка из семьи. Оказывая сопротивление, он произвел 36 выстрелов по машинам правоохранителей. В ходе разбирательства жюри присяжных оправдало их действия, а окружного полицейского освободили от уголовного преследования за убийство.
Происшествия , Видео , Криминал , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение