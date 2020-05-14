Опубликовано видео пирующего вора в магазине 

Подмосковье вор попировал в магазине, пока грабил кассу. В Серебряных Прудах мужчина проник в супермаркет глубокой ночью, разбив окно. Не теряясь, он решил совместить ограбление с поздним ужином: открыл бутылку шампанского и закусил колбасой.

Однако «празднество» злоумышленника было омрачено тем, что в кассовых аппаратах оказалось совсем немного денег. Тогда воришка решил продолжить трапезу прямо в магазине, он прогулялся в отдел с алкоголем, выбрал понравившийся ему горячительный напиток, а в соседнем отделе полакомился икрой и другими деликатесами.

Утром же полицейские задержали нерадивого грабителя на месте преступления. Ему грозит наказание до 10 лет тюрьмы.