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Опубликовано видео пирующего вора в магазине 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
В Подмосковье вор попировал в магазине, пока грабил кассу. В Серебряных Прудах мужчина проник в супермаркет глубокой ночью, разбив окно. Не теряясь, он решил совместить ограбление с поздним ужином: открыл бутылку шампанского и закусил колбасой.
Однако «празднество» злоумышленника было омрачено тем, что в кассовых аппаратах оказалось совсем немного денег. Тогда воришка решил продолжить трапезу прямо в магазине, он прогулялся в отдел с алкоголем, выбрал понравившийся ему горячительный напиток, а в соседнем отделе полакомился икрой и другими деликатесами.
Утром же полицейские задержали нерадивого грабителя на месте преступления. Ему грозит наказание до 10 лет тюрьмы.
Происшествия , Видео , Московская область
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