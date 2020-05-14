Журналистам пригрозили из-за статьи про вора в законе

В адрес информационного агентства «Прайм Крайм» поступили угрозы с требованием удалить из статьи на сайте «компрометирующие» сведения о воре в законе Эдуарде Асатряне , известном в криминальных кругах, как Эдик Осетрина, и его сторонниках. Об этом в четверг, 14 мая, «Ленте.ру» сообщила редактор агентства Виктория Гефтер.

По ее словам, речь идет об угрозах следующего содержания:

«Передайте (имя владельца сайта): если он эту грязь не уберет, то будут большие проблемы! А дальше сами решайте — я говорю то, что мне просили передать. Дальше вам виднее — остальное увидите сами. (…) Вы нажили очень нехороших врагов».

Как отметила Виктория Гефтер, такое в истории «Прайм Крайм» происходит впервые.

9 мая агентство опубликовало материал о ситуации вокруг 36-летнего Звиада Озманова (Звиад Тбилисский), которого осужденные исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) не признали вором в законе.

По данным агентства, указание не признавать Озманова вором в законе «положенец» (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.

Между тем, отмечает источник агентства, аналогичные претензии можно предъявить всем обвинителям Озманова, в том числе самому Асатряну. Как пишет «Прайм Крайм», Асатрян принадлежит «к числу единичных воров, которые свободно передвигаются по России и имеют иммунитет от преследования по статье 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") УК РФ, что априори невозможно вне сотрудничества с силовыми структурами».