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Российские журналисты стали получать угрозы из-за статьи про вора Эдика Осетрину 

Lenta.ru 1 час назад
Журналистам пригрозили из-за статьи про вора в законе
Фото: ИА «Прайм Крайм»
В адрес информационного агентства «Прайм Крайм» поступили угрозы с требованием удалить из статьи на сайте «компрометирующие» сведения о воре в законе Эдуарде Асатряне, известном в криминальных кругах, как Эдик Осетрина, и его сторонниках. Об этом в четверг, 14 мая, «Ленте.ру» сообщила редактор агентства Виктория Гефтер.
По ее словам, речь идет об угрозах следующего содержания:
«Передайте (имя владельца сайта): если он эту грязь не уберет, то будут большие проблемы! А дальше сами решайте — я говорю то, что мне просили передать. Дальше вам виднее — остальное увидите сами. (…) Вы нажили очень нехороших врагов».
Как отметила Виктория Гефтер, такое в истории «Прайм Крайм» происходит впервые.
9 мая агентство опубликовало материал о ситуации вокруг 36-летнего Звиада Озманова (Звиад Тбилисский), которого осужденные исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Салават (Башкирия) не признали вором в законе.
По данным агентства, указание не признавать Озманова вором в законе «положенец» (представитель криминальных авторитетов) ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.
Между тем, отмечает источник агентства, аналогичные претензии можно предъявить всем обвинителям Озманова, в том числе самому Асатряну. Как пишет «Прайм Крайм», Асатрян принадлежит «к числу единичных воров, которые свободно передвигаются по России и имеют иммунитет от преследования по статье 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") УК РФ, что априори невозможно вне сотрудничества с силовыми структурами».
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Происшествия , Эдуард Асатрян , ФСИН , Lenta.ru
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