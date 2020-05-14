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В Неве выловили труп мужчины в резиновых перчатках и чёрной одежде 

News.ru 38 минут назад
В Неве выловили труп в резиновых перчатках
Фото: ТАСС
В Калининском районе Санкт-Петербурга в Неве обнаружено тело неизвестного мужчины.
Об этом сообщает издание «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, в 12:41 13 мая в отделение полиции позвонил гражданин и сообщил, что в реке у самого берега плавает труп.
Когда тело вытащили на берег, оказалось, что умерший — мужчина примерно 40 лет, рост 170 см. На нём была чёрная рубашка, чёрные джинсы, резиновые перчатки и чёрные ботинки. Сейчас полиция выясняет обстоятельства его смерти.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 30-летнего мужчины на юго-западе столицы. У погибшего зафиксировали множественные ранения в области паха.
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Происшествия , Криминал , МВД , Санкт-Петербург
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