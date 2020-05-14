В Неве выловили труп в резиновых перчатках

В Калининском районе Санкт-Петербурга в Неве обнаружено тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщает издание «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах . По его данным, в 12:41 13 мая в отделение полиции позвонил гражданин и сообщил, что в реке у самого берега плавает труп.

Когда тело вытащили на берег, оказалось, что умерший — мужчина примерно 40 лет, рост 170 см. На нём была чёрная рубашка, чёрные джинсы, резиновые перчатки и чёрные ботинки. Сейчас полиция выясняет обстоятельства его смерти.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 30-летнего мужчины на юго-западе столицы. У погибшего зафиксировали множественные ранения в области паха.