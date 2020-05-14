Опубликовано видео дебоша на бензоколонке 

Канаде водитель устроил дебош на бензоколонке. Агрессивное поведение мужчины зафиксировала камера наружного наблюдения. Неудачная попытка заправить свой автомобиль вызвала у него бурю гнева. На кадрах видно, как автовладелец начинает терять выдержку и с силой пинает установку для подачи бензина.

По всей вероятности, жителя города Брендон не устроило, что на заправочной станции действуют правила предоплаты — перед тем, как залить топливо в бак, необходимо его оплатить. Не получив от аппарата ни грамма горючего, разбушевавшемуся товарищу пришлось покинуть местную АЗС.