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Опубликовано видео дебоша на бензоколонке 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Канаде водитель устроил дебош на бензоколонке. Агрессивное поведение мужчины зафиксировала камера наружного наблюдения. Неудачная попытка заправить свой автомобиль вызвала у него бурю гнева. На кадрах видно, как автовладелец начинает терять выдержку и с силой пинает установку для подачи бензина.
По всей вероятности, жителя города Брендон не устроило, что на заправочной станции действуют правила предоплаты — перед тем, как залить топливо в бак, необходимо его оплатить. Не получив от аппарата ни грамма горючего, разбушевавшемуся товарищу пришлось покинуть местную АЗС.
Происшествия , Видео , В мире , Канада
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