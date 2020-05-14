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Число IT-преступлений в России почти удвоилось 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Число IT-преступлений в России почти удвоилось
Фото: depositphotos.com
В России с начала года выросло количество преступлений с использованием IT-технологий, заявили в пресс-центре МВД.
«Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Кроме того, за апрель в стране выявлено 21 преступление, связанное с распространением «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан».
Вместе с тем число уличных преступлений сократилось на 7,1%, а преступлений, совершенных мигрантами, уменьшилось на 1,2%
«Количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%», — сказали в МВД.
Ранее МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в России из-за введенного режима самоизоляции граждан.
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Происшествия , Другое , МВД , ИТАР-ТАСС
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